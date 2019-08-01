Паводок из Приамурья ждут в Еврейской автономной области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО

К паводку из Приамурья готовятся в Еврейской автономии. За гидрологической обстановкой в селе Пашково Облученского района следит оперативная группа. Именно здесь встретят первой волну гребня паводка.

Задача специалистов – мониторить обстановку и информировать население о том, как нужно действовать в зоне паводка.

«Специалисты каждый день осматривают территории, следят за уровнем воды, распространяют информацию о гидрологической обстановке. Одни относятся серьезно к мерам предосторожности, другие пока не прислушиваются. Владельцы участков, расположенных в низинах, уже задумываются о досрочном сборе урожая», – рассказал Валентин Гарин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Подразделения МЧС России и областной подсистемы РСЧС находятся в режиме готовности к реагированию, сообщает KP.RU.