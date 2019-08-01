1 августа 16 часов: уровни воды в реках Амурской области
2 августа уровень воды в Зее на участке Белогорье – Благовещенск поднимется на 0,1–0,3 метра, 3 августа прогнозируется спад уровня.
В Амурской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка. По информации Амурского гидрометцентра, у села Белогорье проходит гребень паводка.
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ**
|
Дата
|
Ожидаемые уровни
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 134
|
-6
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 210
|
-15
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 217
|
-11
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 265
|
-20
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 295
|
-9
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 498
|
+5
|
510
|
700
|
800
|
02.08
03.08
|
510
490-500
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 819
|
+8
|
730
|
1050
|
1100
|
02.08
03.08
|
815-825
800-810
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 629
12:00 631
|
+6
+2
|
500
|
700
|
950
|
02.08
03.08
|
635-640
620-630
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 560
|
+12
|
580
|
650
|
750
|
02.08
03.08
|
570-580
550-570
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 809
|
-1
|
640
|
850
|
930
|
02.08
03.08
|
820
830
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 567
16:00 539
|
-68
-28 за 8 ч
|
450
|
550
|
620
|
02.08
03.08
|
510-530
470-450
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 750
16:00 738
|
-24
-12 за 8 ч
|
500
|
650
|
700
|
02.08
03.08
|
680-710
650-660
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 1010
16:00 1001
|
-2
-9 за 8 ч
|
780
|
900
|
970
|
02.08
03.08
|
960-980
950-60
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 747
16:00 754
|
+23
+7 за 8 ч
|
560
|
660
|
730
|
02.08
03.08
|
760-780
730-750
|
819
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 538
12:00 540
|
+9
+2 за 4 ч
|
450
|
600
|
720
|
02.08
03.08
|
550-570
530-550
|
819
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 614
16:00 611
|
-6
-3 за 8 ч
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 441
16:00 436
|
+16
-5 за 8 ч
|
300
|
350
|
400
|
-
|
-
|
444
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 40
|
-20
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 125
|
+13
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 500
16:00 491
|
-62
-8 за 8 ч
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 640
16:00 615
|
-84
-25 за 8 ч
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 310
|
-2
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 285
|
-4
|
480
|
-
|
-
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 220
|
+42
|
220
|
350
|
500
|
Пр.Уркан
|
с.Ивановка)
|
8:00 333
|
-23
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 386
|
+2
|
500
|
650
|
800
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
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