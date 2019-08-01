Губернатор Амурской области: Благовещенск и Благовещенский район – в зоне риска

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В Амурской области больше 400 жилых домов подтоплены, эвакуировано свыше 2 000 человек. Последствия наводнения помогают ликвидировать 910 человек, 198 единиц техники. Очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС провел губернатор Василий Орлов.

В регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка. Всего эвакуировано 2 572 человека, из них 902 ребенка (ПВР – 465 человек, из них 212 детей). За сутки эвакуирован 191 человек, в том числе 78 детей. Из ПВР в Новокиевский Увал выбыли 114 человек, рассказал на заседании КЧС министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечено 910 человек, 198 единиц техники, 32 плавсредства, 3 воздушных судна.

1 августа в Норске и Февральске начались работы по откачке воды и просушке жилых домов, уборка придворовых территорий от мусора, работы продолжаются.

Василий Орлов рассказал о поддержке со стороны крупных компаний. Так, РЖД окажет помощь в направлении спецвагона в Февральск, куда необходимо доставить продукты для нужд местных торговых точек. Их смогут приобрести жители отрезанных от автомобильного сообщения территорий. Также РЖД поможет отправить амурских детей в лагерь «Океан» в сентябре 2019 года.

Было отмечено, что правительство области рассмотрит вопрос предоставления налоговой льготы для предпринимателей, пострадавших во время паводков. Еще одно предложение касается льгот для подтопленцев на оплату электроэнергии в первые месяцы после ЧС.

Доставлено более 14 тонн грузов для пострадавшего населения (7,1 тонны бутилированной воды, 3,57 тонны продуктов питания, 3 тонны школьных принадлежностей, 0,4 тонны постельных принадлежностей), нарастающим итогом – порядка 43 тонн.

На сегодня министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 3,05 миллиона рублей, из них 2,3 миллиона – по 10,0 тысяч рублей на человека (230 граждан), 750 тысяч – по 30 тысяч на человека (25 граждан).

«За прошедшие сутки в Михайловском районе в результате выпадения осадков и резкого подъема малых рек Завитая, Дим, произошло подтопление 81 приусадебного участка в 4 населённых пунктах (Михайловка, Дим, Коршуновка, Арсентьевка). В Константиновском районе повреждено 8 участков межпоселенческих дорог, дорожная сеть в 3 населенных пунктах. Зарегистрировано подтопление посевов сельскохозяйственных культур на площади 13,4 тысячи гектаров, повреждение посевов сельскохозяйственных культур на площади 3,1 тысячи гектаров», – отметил Алексей Венглинский. В результате было принято решение о включении Михайловского района в границы зоны чрезвычайной ситуации регионального характера.

«Если первоначально мы говорили лишь о сдерживании паводка, то сейчас пора срочно переходить к следующим этапам работы. Это ремонтно-восстановительные работы и выплаты гражданам», – отметил Василий Орлов.

Все действия по систематизации и осуществлению выплат гражданам будет курировать первый зампред правительства области Татьяна Половайкина.

Еще одно поручение, которое дал губернатор, – в короткие сроки организовать единую горячую линию по вопросам осуществления всех выплат, куда сможет обратиться любой пострадавший гражданин, сообщает пресс-служба областного Приамурья.

«Еще один вопрос касается гуманитарной помощи. У нас много неравнодушных, отзывчивых людей. Уже собрано большое количество вещей. Но минсоцзащиты области необходимо упорядочить требования к этой гуманитарной помощи, чтобы люди четко знали, в чем в первую очередь нуждаются пострадавшие жители области», – подчеркнул губернатор.

«В ряде районов ситуация начала стабилизироваться, но сейчас в зоне риска Благовещенск и Благовещенский район. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы должны быть в постоянной готовности противостоять стихии», – отметил Василий Орлов.