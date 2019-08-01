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Амурчан спросят об их состоянии здоровья и образе жизни

Амурчан спросят об их состоянии здоровья и образе жизни

В Амурской области с 3 по 27 августа будет проходить опрос населения о состоянии здоровья. Его проведут на 16 участках на территории городских округов Благовещенск, Белогорск Тында, Зея, Шимановск, Свободный, Райчихинск, Прогресс, а также в Благовещенском, Белогорском, Ивановском, Сковородинском, Октябрьском и Мазановском муниципальных районах.

Так называемое выборочное наблюдение состояния здоровья населения будет проведено, чтобы получить статистическую информацию о приверженности населения здоровому образу жизни, о пищевых привычках, физической активности. А также для того, чтобы получить статистические данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, имеющих избыточную массу тела, потреблении табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.

Результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, сообщает Амурстат.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    36 минут назад

    Интересно кто признается что употребляет наркотики и психотропные вещества

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    32 минуты назад

    Сотрудник организации, где я оказываю посильную помощь пожаловался мне: записался к гастроэнтерологу НО ТОЛЬКО НА 21 августа.

    Пусть они эти, опрошающие - с богом идут

  • grod

    grod
    10 минут назад

    какая глупость....эти опросы

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