Амурчан спросят об их состоянии здоровья и образе жизни

В Амурской области с 3 по 27 августа будет проходить опрос населения о состоянии здоровья. Его проведут на 16 участках на территории городских округов Благовещенск, Белогорск Тында, Зея, Шимановск, Свободный, Райчихинск, Прогресс, а также в Благовещенском, Белогорском, Ивановском, Сковородинском, Октябрьском и Мазановском муниципальных районах.

Так называемое выборочное наблюдение состояния здоровья населения будет проведено, чтобы получить статистическую информацию о приверженности населения здоровому образу жизни, о пищевых привычках, физической активности. А также для того, чтобы получить статистические данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, имеющих избыточную массу тела, потреблении табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.

Результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, сообщает Амурстат.