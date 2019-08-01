В Зее появилась мультяшная автобусная остановка

Волонтёры из Зеи разрисовали одну из автобусных остановок. Граффити появилось на улице Шевченко, возле здания следственного комитета. Все рисунки на объекте выполнены в едином стиле, главная тема – дружба во всех её проявлениях.

Торжественная презентация обновленной остановки прошла, но работы по её преображению еще не закончены. Единая служба по благоустройству города Зеи планирует установить на остановке новую скамейку и урну.

Работа по преображению городского пространства проходит в рамках социального проекта «Цветная мастерская Зеи». Ранее городские активисты разрисовали автобусную остановку возле ЗАГСа, сделав из неё фотозону для молодожёнов, и украсили фасад детского отделения Зейской больницы. Ко Дню физкультурника волонтёры планируют украсить боковые трибуны на городском стадионе. На этапе согласования – входной фасад родильного отделения Зейской ЦРБ.

«Цветная мастерская Зеи» – социальный проект активистов зейского отделения «Молодой гвардии». На реализацию своих идей и борьбу с вандализмом в этом году волонтеры выиграли грант в размере 95 тысяч рублей.