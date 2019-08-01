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1августа
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сегодня, 19:22 0

Благовещенская полиция предупреждает о мошенниках, действующих от имени банка

Благовещенская полиция предупреждает о мошенниках, действующих от имени банка
Фото: www.irk.kp.ru

За несколько последних дней в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило 12 сообщений от граждан по фактам мошеннический действий, совершённых по одной схеме. Общая сумма ущерба – более 400 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Злоумышленники действуют по следующей схеме: они звонят гражданам и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Убедительным голосом называют людям их ФИО, серию и номер паспорта, адрес места жительства. Затем убеждают горожан, что их деньгами хотят воспользоваться мошенники. Чтобы обезопасить свои накопления, им необходимо назвать реквизиты карты. После чего потерпевшим на номер телефона приходит пароль, который злоумышленники просят им сообщить. Узнав код, они автоматически получают доступ к чужим денежным средствам и переводят их на другие счета.

Если же по каким-либо причинам на счетах потерпевших денежных средств не оказывается, злоумышленники перезванивают и сообщают им, что мошенники пытаются оформить и получить на их имя кредитную карту. Для предотвращения данных действий горожан убеждают получить самим эту кредитку, обналичить деньги и перевести их на электронный кошелёк. Как следствие – потерпевшие лишаются переведённой суммы.

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#криминал #происшествия

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