Благовещенцы помолятся о процветании Приамурья во время крестного хода

В Благовещенске в пятницу, 2 августа, состоится ежегодный традиционный крестный ход в честь праздника Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть бысть». Колонну начнут строить в 11 часов около Благовещенского кафедрального собора. Об этом сообщает Благовещенская епархия.

В этом году маршрут традиционной молитвенной процессии пройдет к месту возрождения главного Кафедрального собора Благовещенска, на набережной Амура. Там, перед чудотворной Албазинской иконой будет совершено Молебное пение о процветании Амурского края и города Благовещенска. Молитвенное шествие сопроводит передвижная звонница.

Икона Албазинской Божией Матери «Слово. Плоть. Бысть» самая почитаемая на Дальнем Востоке. История гласит, что летом 1900 года Благовещенск подвергся обстрелу со стороны Китая. Любой снаряд мог стать причиной сильнейшего пожара, так как в городе было множество деревянных зданий, а на улице стояла жаркая погода. Однако город практически не пострадал. Главной мишенью противника был кафедральный собор на набережной, который на тот момент был обителью Албазинской иконы. Но за 19 дней обстрела цель так и не была поражена. По словам очевидцев из числа нападавших, на российском берегу Амура им виделась красивая Белая женщина с младенцем на руках и белое туманное облако, которое покрывало Кафедральный собор. Из-за этого противник не мог вести прицельный огонь и обстрел прекратился.

В советское время икона хранилась в Амурском областном краеведческом музее. 22 года назад по возвращении иконы церкви традиция паломничества с ней возобновилась. Она побывала в Москве, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Холмске, Чите и Магадане, объехала Биробиджанскую епархию. На сегодняшний день она хранится в Благовещенском кафедральном соборе.

Ежегодно в Крестном ходе участвуют сотни людей. А в прошлом году почтить святыню прибыли архиереи со всего Дальнего Востока: митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, епископ Амурский и Чегдомынский Николай.