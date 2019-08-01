Во рту у мальчика удалили 526 лишних зубов

В индийском стоматологическом институте города Ченнай, врачи удалили у семилетнего пациента 526 лишних зубов. Мальчик почувствовал боль и большой нарост на нижней челюсти.

В июне ребенок пожаловался родителям на острую боль во рту. Тогда родители повели ребенка в больницу, где врачи обнаружили у мальчика растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у ребенка новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов.

11 июля мальчику провели операцию на десне. Хирурги удалили нарост, который весил 200 граммов. Доктора сообщили, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, не сказалось ли на здоровье ребенка излучение от вышки сотовой связи.

«Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдет успешно. Но потом мы набрались смелости и пошли на риск», – рассказал отец мальчика.

Теперь у Равиндрана 21 зуб. Стоматологи предупреждают, что из-за проведенной операции к 16 годам мальчику могут потребоваться зубные имплантаты, сообщает «Лента.ру».