Амур.инфо публикует памятки для граждан, пострадавших в результате ЧС

Фото: Амур.инфо

Прокуратура Амурской области подготовила для жителей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, две памятки. В них разъясняется, какая помощь положена подтопленцам, а также описываются нормативные условия пребывания в ПВР.

В памятках приведены положения закона, регулирующие порядок и условия предоставления единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда правительства Амурской области и адресной социальной помощи, уточнили в областной прокуратуре. Памятки направлены прокурорам городов и сел для распространения среди жителей. О порядке функционирования пунктов временного размещения. Об оказании помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС.

Просмотров всего: 143

#закон #МЧС #наводнение

распечатать

Наталья Храмова