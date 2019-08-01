Амур.инфо публикует памятки для граждан, пострадавших в результате ЧС
Прокуратура Амурской области подготовила для жителей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, две памятки. В них разъясняется, какая помощь положена подтопленцам, а также описываются нормативные условия пребывания в ПВР.
В памятках приведены положения закона, регулирующие порядок и условия предоставления единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда правительства Амурской области и адресной социальной помощи, уточнили в областной прокуратуре. Памятки направлены прокурорам городов и сел для распространения среди жителей.
О порядке функционирования пунктов временного размещения.
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