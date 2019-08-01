Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 0

Амур.инфо публикует памятки для граждан, пострадавших в результате ЧС

Амур.инфо публикует памятки для граждан, пострадавших в результате ЧС
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Амурской области подготовила для жителей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, две памятки. В них разъясняется, какая помощь положена подтопленцам, а также описываются нормативные условия пребывания в ПВР.

В памятках приведены положения закона, регулирующие порядок и условия предоставления единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда правительства Амурской области и адресной социальной помощи, уточнили в областной прокуратуре. Памятки направлены прокурорам городов и сел для распространения среди жителей.

О порядке функционирования пунктов временного размещения.

Об оказании помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС.

Просмотров всего: 143

#закон #МЧС #наводнение

распечатать


Наводнение 2019 1

Подтопленцев в Приамурье вакцинируют

Наводнение 2019

Свободный Амурской области подсчитывает ущерб, нанесенный паводком
Наводнение 2019

Жителям поселка Остров Старица выдали пауэрбанки для подзарядки телефонов
Наводнение 2019 1

В Амурской области гребень паводка встречает Белогорье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь