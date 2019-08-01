Благовещенец купил телефоны, а получил газеты и провода

Благовещенским полицейским поступило сообщение от местного жителя о мошенничестве. Мужчина рассказал, что увидел на сайте объявлений информацию о продаже сотового телефона и в итоге стал жертвой мошенника.

Он связался с продавцом, обговорил условия покупки. Злоумышленник предложил приобрести еще одно средство связи. Потерпевший согласился. Продавец пояснил, что оба телефона будут отправлены почтой, оплату нужно внести сразу переводом на банковскую карту. Амурчанин перевел на указанный продавцом счёт около 50 000 рублей.

Получив посылку, вместо телефонов покупатель обнаружил провода и газеты. Мужчина обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает амурское управление МВД.