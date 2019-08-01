Суд не отпустил из-под стражи бывшего мэра Свободного Юрия Романова

Юрия Романова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2015 году глава города через начальника отдела администрации организовал приватизацию муниципальной собственности – оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного в селе Бардагон Свободненского района. Имущество продали по заниженной цене. По предварительным данным, в результате незаконных действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей.

Первое заседание по делу состоялось 26 июля. С понедельника, 29 июля, суд продолжил рассматривать материалы. «Сторона защиты Романова просила указать в обвинительном заключении доказательства, на которые мы ссылаемся – подтверждение необоснованности обвинений, и список свидетелей, которых мы просим вызвать. Ни того, ни другого следователь в обвинительном заключении не указал. В этой связи просили вернуть дело прокурору для того чтобы эти ошибки исправили. Суд отказал в возврате дела прокурору с отсылкой, что это устранимо в судебном заседании», – рассказал адвокат обвиняемого Дмитрий Донцов.

Также суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения. Сторона защиты возражала, указывая на то, что в деле только положительные характеристики, на иждивении у Юрия Романова находятся четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. Кроме того, Романов ранее не был судим, воспитывает детей, имеет постоянное место жительства и место работы. «Также ссылались на режим чрезвычайной ситуации – что ему необходимо принимать меры, в том числе к спасению жилища, безопасности детей, безопасности семьи. Но суд отказал – в целях обеспечения явки в судебное заседание и в связи с тем, что предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления», – добавил Дмитрий Донцов.

«В понедельник, 29 июля, состоялось предварительное слушание по уголовному делу Юрия Романова. Назначена дата судебного заседания. Мера пресечения в виде заключения под стражу продолжает действовать. Судебное следствие началось», – прокомментировали в прокуратуре Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Юрий Романов не согласен с предъявленным обвинением и считает уголовное дело против него политическим. Такого же мнения придерживается семья Юрия Павловича.

Максимальное наказание, которое грозит за превышение должностных полномочий, составляет до семи лет лишения свободы. В течение восьми лет он руководил Свободненским районом. Избирался на этот пост дважды – в 2009 и в 2013 году. К обязанностям главы Свободного Юрий Павлович приступил 15 сентября 2017 года. Свой пост он покинул 18 июля 2018 года.