Тимати удивил фанатов ездой на серфинге в халате

Знаменитый в России рэпер Тимати улетел отдыхать в Турцию. Во время отпуска певец не забывает о своих подписчиках и рассказывает в Инстаграме о своем отдыхе.

В этот раз Тимати выложил завтрак на доске для серфинга. Рэпер пьет кофе под песню «Все хотят быть таким же, как и я». За спиной звезды открывается красивый горный пейзаж.

Для занятий спортом основатель Black Star выбрал необычный наряд. Певец едет на серфе в белоснежном халате и с тюрбаном на голове. «По дороге на массаж», – подписал видео Тимати.

Подписчики оценили способности кумира и заинтересовались тем, с какой попытки ему удалось проделать трюк, не потеряв при этом равновесия: «Сколько дублей?», «Как так можно кататься?», «Это лучшее, что я видела», «Сколько полотенец и халатов использовали для записи этого фильма?», «Как часто падали?», «Мне кажется, это вызов остальным звездам на отдыхе».

Тем временем скоро Тимати станет отцом второй раз. Его девушка Анастасия Решетова в ближайшем будущем станет мамой.