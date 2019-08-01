Тимати удивил фанатов ездой на серфинге в халате
Знаменитый в России рэпер Тимати улетел отдыхать в Турцию. Во время отпуска певец не забывает о своих подписчиках и рассказывает в Инстаграме о своем отдыхе.
В этот раз Тимати выложил завтрак на доске для серфинга. Рэпер пьет кофе под песню «Все хотят быть таким же, как и я». За спиной звезды открывается красивый горный пейзаж.
Для занятий спортом основатель Black Star выбрал необычный наряд. Певец едет на серфе в белоснежном халате и с тюрбаном на голове. «По дороге на массаж», – подписал видео Тимати.
Подписчики оценили способности кумира и заинтересовались тем, с какой попытки ему удалось проделать трюк, не потеряв при этом равновесия: «Сколько дублей?», «Как так можно кататься?», «Это лучшее, что я видела», «Сколько полотенец и халатов использовали для записи этого фильма?», «Как часто падали?», «Мне кажется, это вызов остальным звездам на отдыхе».
Тем временем скоро Тимати станет отцом второй раз. Его девушка Анастасия Решетова в ближайшем будущем станет мамой.
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Этим постом я хочу закрыть сразу три вопроса, дабы прекратить лишние разговоры) 1. Я ещё не родила, но нахожусь на последних месяцах, поэтому ждать осталось не очень долго. Если я выкладываю старые фото, а нового контента все меньше и меньше, то это говорит о том , что мне просто не хочется заниматься созданием свежего на данный момент) 2. Пол ребёнка мы никому не озвучивали и здесь также озвучивать не будем в ближайшее время, поэтому, не ведитесь на провокации прессы и желтых пабликов. 3. Я не буду рожать в Америке. Мне это не нужно абсолютно. Даже разговора об этом не было, если честно) Спасибо за понимание ! Хочется доносить крошку спокойно)))) 😊🙏🏽
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