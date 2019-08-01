Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость
сегодня, 17:44 0

Подтопленцев в Приамурье вакцинируют

Подтопленцев в Приамурье вакцинируют
Фото: pixabay.com

В Приамурье медики вакцинируют жителей подтопленных территорий. По состоянию на 1 августа среди людей, пострадавших от подтопления, подлежит вакцинации против вирусного гепатита А 2 200 человек – 1 600 взрослых и 600 детей, против шигеллеза (дизентерии) – 1 100 человек.

В адрес руководителя федерального Роспотребнадзора за подписью губернатора было направлено письмо об оказании содействия в закупке препаратов для профилактики инфекционных заболеваний. В адрес руководителей фармацевтических предприятий были направлены письма об осуществлении поставок вакцины против вирусного гепатита А, шигеллеза и брюшного тифа.

Запрашиваемая вакцина поступила в область 31 июля. Сегодня она распределяется по муниципальным районам, завтра будет отправлена на территории, пострадавшие от паводка.

На 8:00 1 августа привито против вирусного гепатита А 884 человека (40,2 %), в том числе 663 взрослых и 221 ребенок. Иммунизация против шигеллеза и брюшного тифа начнется с момента получения вакцины, сообщается на сайте амурского минздрава.

«Организовано ежедневное медицинское наблюдение граждан, проживающих в зонах подтопления, в том числе путем подворовых обходов. Цель наблюдения – активное выявление больных инфекционными заболеваниями. Эту работу медики будут вести в период паводка и в течение 35 дней после спада воды», – сообщила и. о. министра здравоохранения региона Евгения Жарновникова.

Просмотров всего: 36

#здоровье #наводнение

распечатать


В России и мире

Во рту у мальчика удалили 526 лишних зубов
Наводнение 2019

Свободный Амурской области подсчитывает ущерб, нанесенный паводком
Наводнение 2019

Жителям поселка Остров Старица выдали пауэрбанки для подзарядки телефонов
Наводнение 2019

В Амурской области гребень паводка встречает Белогорье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь