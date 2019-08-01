Свободный Амурской области подсчитывает ущерб, нанесенный паводком

Фото: пресс-служба областного правительства

В Свободном комиссия по определению ущерба подсчитывает убытки, нанесенные наводнением. Специалисты фиксируют факты подтопления в частном секторе микрорайонов Чапаевского и Суражевки.

Обходы начались после заседания оперативного штаба КЧС Свободного. В рейд, не дожидаясь заявлений от подтопленцев, отправились первый заместитель главы города Тарас Мяло, заместитель председателя ГСНД Виталий Ватулин, сотрудники управления по делам ГО и ЧС города и МКУ «Жилцентр».

Члены комиссии обследовали дома по улицам Екимова и Большая. После фиксации масштабов подтопления собственникам домовладений вручили памятки и перечень документов, которые для получения компенсации необходимо сразу предоставить комиссии.

По последним данным, 1 августа в комиссию с заявлениями о выплате компенсаций обратились 11 человек: 5 – жители микрорайона Суражевка, 2 – из Ударного. Остальные обратились с заявлениями по причине подтопления огородов дождевыми водами, сообщает пресс-служба областного правительства.