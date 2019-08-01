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сегодня, 17:10 0

Жителям поселка Остров Старица выдали пауэрбанки для подзарядки телефонов

Жителям поселка Остров Старица выдали пауэрбанки для подзарядки телефонов
Фото: iphones.ru

Жителей поселка Остров Старица, отказавшихся от эвакуации, по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, обеспечили пауэрбанками для подзарядки телефонов. Мера направлена на обеспечение населения бесперебойной связью.

«Из 12 заряженных аккумуляторов шесть сразу были переданы на временное использование двум семьям, – рассказала специалист пресс-службы главы Белогорска Вера Кастрикина. – Все пауэрбанки будут заряжаться по мере использования и выдаваться вновь».

Партия накопителей электроэнергии находится на хранении специалистов управления по делам ГО и ЧС в пункте раздачи воды и хлеба. Выдаются пауэрбанки по мере необходимости.

«Конечно, дело нужное, – поделилась одна из жительниц поселка Ольга Мерух. – Плохо без сотовой связи оказаться, особенно в нашей ситуации. А так очень удобно и главное, своевременно».

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#администрация Белогорска #Белогорск #наводнение

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