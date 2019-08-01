В Амурской области гребень паводка встречает Белогорье

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2 августа уровень воды в Зее на участке Белогорье – Благовещенск поднимется на 0,1–0,3 метра, 3 августа прогнозируется спад уровня. В Амурской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка. По информации Амурского гидрометцентра, у села Белогорье проходит гребень паводка.

«При прохождении паводковой волны на участке Белогорье – Благовещенск прогнозируется подтопление приусадебных участков, дорог местного значения, в поселке Зазейский в зону возможного подтопления попадают огороды, в поселке Белогорье – более 32 жилых домов», – говорится в сообщении амурского правительства.

В районе Белогорья за сутки вода поднялась на 23 сантиметра, сегодня за 4 часа – еще на 3 сантиметра, достигнув к полудню отметки 750 сантиметров. Это выше отметки опасного явления на 20 сантиметров. Гидрологи прогнозируют здесь подъем уровня воды 2 августа до 760–780 сантиметров.

Продолжается подъем уровня Зеи в районе Благовещенска. За сутки вода поднялась на 9 сантиметров. К полудню 1 августа уровень составил 540 сантиметров, это ниже отметки неблагоприятного явления. Согласно прогнозу, 2 августа вода в Зее около Благовещенска может подняться до отметки 550–570 сантиметров без достижения неблагоприятных и опасных отметок.

На участке село Мазаново – село Малая Сазанка продолжается спад уровней воды на 2–68 сантиметров в сутки. К 12:00 часам 1 августа в районе Мазанова уровень понизился на 17 сантиметров и составил 550 сантиметров. Около Суражевки отмечается снижение на 5 сантиметров до отметки 745 сантиметров.

В селе Малая Сазанка уровень реки составляет 1 005 сантиметров. 2–3 августа спад продолжится. На участке Мазаново – Суражевка – до 1 метра, в районе Малой Сазанки – на 0,5–0,6 метра. Уровни воды от Суражевки до Белогорья сохраняются выше отметок опасного явления.

В верховьях Амура продолжается спад. По прогнозу гидрологов, 2–3 августа уровень Амура на участке Джалинда – Сергеевка понизится еще на 0,1–0,3 метра. От Благовещенска до Пояркова 2 августа еще возможен подъем на 0,1–0,2 метра, 3 августа ожидается спад.

Сохраняется тенденция понижения уровня воды и в реке Селемдже. В районе Норска к полудню 1 августа вода понизилась до отметки 493 сантиметра при выходе воды на пойму при 450 сантиметрах. В районе Богословки уровень воды еще сохраняется выше отметки неблагоприятного явления на 28 сантиметров, к 12:00 часам он составил 628 сантиметров.

Сложная обстановка сохраняется на реке Томь. Днем 31 июля в районе Белогорска был зафиксирован максимальный подъем воды до отметки 444 сантиметра. Это выше отметки опасного явления на 44 сантиметра. На 08:00 1 августа уровень был равен 441 сантиметру.