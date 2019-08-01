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сегодня, 17:00 0

Благовещенец, перенесший инсульт, благополучно нашелся

Благовещенец, перенесший инсульт, благополучно нашелся
Фото: amur.info

Благовещенец, пропавший в среду, 31 июля, нашелся. Как сообщало ИА «Амур.инфо», мужчина перенес инсульт, был дезориентирован. Прошлым вечером он вышел из дома и пропал.

О случившемся его родственники сообщили в полицию, начались поиски. Днем в четверг, 1 августа, пропавшего мужчину обнаружила его дочь. Она решила съездить в микрорайон, откуда ее папа переехал три года назад. Там мужчину и нашли. По словам родственников, с мужчиной все в порядке, он не пострадал. В настоящее время пенсионер находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Если видите на улице пожилого растерянного человека, не проходите мимо! Возможно, ему нужна помощь. В любом случае не помешает позвонить в полицию и рассказать об этом. Не исключено, что человек числится в розыске», – говорят в полиции.

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#жизнь #происшествия

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