Благовещенец, перенесший инсульт, благополучно нашелся

О случившемся его родственники сообщили в полицию, начались поиски. Днем в четверг, 1 августа, пропавшего мужчину обнаружила его дочь. Она решила съездить в микрорайон, откуда ее папа переехал три года назад. Там мужчину и нашли. По словам родственников, с мужчиной все в порядке, он не пострадал. В настоящее время пенсионер находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Если видите на улице пожилого растерянного человека, не проходите мимо! Возможно, ему нужна помощь. В любом случае не помешает позвонить в полицию и рассказать об этом. Не исключено, что человек числится в розыске», – говорят в полиции.