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сегодня, 16:44 0

Названа причина пожаров в Сибири

Названа причина пожаров в Сибири
Фото: David Mark с сайта Pixabay

МЧС России назвало главную причину распространения сибирских пожаров. Огромные площади тайги оказались охвачены огнем из-за недостаточных мер, которые были приняты для тушения очагов возгораний в самом начале.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», – сообщил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин. Его слова привел ТАСС.

По словам Абанина, сейчас ситуация с пожарами развивается по худшему сценарию.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов», – добавил Абанин.

31 июля глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил ряд поручений и распоряжений государственным ведомствам после проведения совещания по лесным пожарам в Красноярске. Премьер поручил проверить возможность проведения намеренных поджогов лесов с целью сокрытия незаконных заготовок древесины и провести несколько других мероприятий по противодействию распространению огня.

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#пожары #происшествия

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