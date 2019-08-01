Названа причина пожаров в Сибири

МЧС России назвало главную причину распространения сибирских пожаров. Огромные площади тайги оказались охвачены огнем из-за недостаточных мер, которые были приняты для тушения очагов возгораний в самом начале.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», – сообщил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин. Его слова привел ТАСС.

По словам Абанина, сейчас ситуация с пожарами развивается по худшему сценарию.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов», – добавил Абанин.

31 июля глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил ряд поручений и распоряжений государственным ведомствам после проведения совещания по лесным пожарам в Красноярске. Премьер поручил проверить возможность проведения намеренных поджогов лесов с целью сокрытия незаконных заготовок древесины и провести несколько других мероприятий по противодействию распространению огня.