ФК «Благовещенск» примет участие в 1/64 финала Кубка России по футболу

Фото: ФК «Благовещенск»

ФК «Благовещенск» получил право принять участие в основной сетке Кубка России. Эта возможность появилась благодаря победе в Кубке Дальнего Востока-2019, который состоялся в мае.

10 августа футбольный клуб «Благовещенск» сыграет с южно-сахалинской командой «Сахалин». Как и в прошлом году, команды встретятся в рамках 1/64 финала Кубка России.

Матч между «Сахалином» и «Благовещенском» пройдет в Благовещенске на стадионе «Спартак». Начало встречи в 18 часов. Вход свободный.

Победитель этой пары на следующей стадии соревнований сыграет в своем городе с представителем ФНЛ. С большей долей вероятности, это будет «СКА-Хабаровск» или «Луч». В прошлом году победу одержал островной клуб, одолев соперника со счетом 3:0, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Благовещенск».

Фото: ФК «Благовещенск»