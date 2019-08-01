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На дне открытых дверей в амурском онкодиспансере выявили онкологию у каждого 15 пациента

На дне открытых дверей в амурском онкодиспансере выявили онкологию у каждого 15 пациента
Фото: pixabay.com

В последнюю субботу июля в Амурском областном онкологическом диспансере провели ставший уже традиционным день открытых дверей. В эти дни медики учреждения готовы обследовать пациентов, которые за последний год ни разу не обращались к онкологу.

27 июля в диспансере осмотрели 107 таких пациентов. У 7 из них выявили злокачественные образования, еще у 12 – доброкачественные. В целом в год в Амурской области выявляют около 3,5 тысячи новых случаев рака. Для Амурской области, по словам врачей, это достаточно высокий показатель. Около 17,5 тысячи амурчан – 2,2 % – стоят на учете в специальном регистре онкодиспансера.

Сейчас, по данным специалистов, чаще выявляют ранние стадии рака, а значит, вероятность излечения значительно выше. При этом на первом месте среди выявляемых рак кожи, на втором – ротовой полости, на третьем – молочной железы. Наиболее активны в плане обследований жители городов, а вот жители сел чаще запускают болезнь. Кстати, врачей-онкологов нет в девяти медицинских учреждениях Приамурья – в их числе Архаринская, Сковородинская, Мазановская, Селемджинская и другие больницы.

Следующий день открытых дверей в амурском онкодиспансере проведут в октябре. Врачи напоминают, что желающим пройти обследование необходимо заранее записаться на прием через соцсети и на официальном сайте учреждения.

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#здоровье

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Комментарии
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  • NikaK

    NikaK
    47 минут назад

    Дозвониться было бесполезно - два дня звонила. Когда дозвонилась - сказали, что поздно - " поезд ушел". А приходить без записи - тоже бесполезно. Кого же они там принимали?

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    33 минуты назад

    Вот и у меня тот же вопрос. Уже несколько раз в день открытых дверей пытаюсь записать мужа. Не записывают. То мест нет. То как то дозвонилась.... а вы были у нас 5 лет назад, вас не примем. Идите в свою поликлинику дерите талон к онкологу, а тот пусть направляет к нам. Я в шоке!

  • grod

    grod
    16 минут назад

    всё это профанация....как и все в государстве нашем....стыдоба

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