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Стадион «Локомотив» в Белогорске приютил коров и быков (видео)

Стадион «Локомотив» в Белогорске приютил коров и быков (видео)
Фото: newsone.ua

В Белогорске эвакуировали домашних и сельскохозяйственных животных. Из поселка Остров Старица 31 июля вывозили свиней, коз и крупный рогатый скот. Помощь населению в эвакуации скотины оказали спасатели управления по делам ГО и ЧС, сотрудники полиции и городские службы.

Согласно подворовому обходу, до наводнения в поселке насчитали 11 коров и быков, 3 коня, 6 свиней, 45 коз, 20 баранов, 2 кролика, 160 кур, 40 цыплят, 3 гуся и столько же уток.

Часть животных жители поселка эвакуировали самостоятельно, до прихода большой воды, часть осталась в поселке, по решению их владельцев.

«К нам на стадион привели 5 коров и быков. Животные мирно пасутся, их каждый день навещает хозяйка. Коров мы приютили впервые. Хозяева могут не беспокоиться, скотину мы охраняем», – рассказала директор стадиона Наталья Камаева.

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#администрация Белогорска #Белогорск #животные

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