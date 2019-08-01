В Приамурье выявлены 12 нелегальных иностранцев-золотодобытчиков

В Амурской области за неделю пресечено 239 нарушений миграционного законодательства. Таков итог оперативно-профилактической операции «Нелегал–2019», которую проводили сотрудники управления Федеральной службы безопасности Амурской области и пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Операция проводилась с 16 по 22 июля в целях стабилизации миграционной ситуации, выявления каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией. За это время сотрудники провели 364 проверочных мероприятия. В рамках операции пресечены 239 нарушений миграционного законодательства. В частности, 47 административных протоколов составили за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания в стране; 115 проколов выписано за нарушение правил пребывания иностранцев в России; 27 протоколов – за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами.

Кроме этого, за незаконное привлечение иностранных граждан к труду к административной ответственности привлечены пять физических лиц, шесть должностных лиц и шесть юридических лиц. В отношении двух последних категорий возбуждены 26 дел об административных правонарушениях.

В рамках операции возбуждено три уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В отношении 20 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Из них 17 решений – в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

В рамках проведения операции «Нелегал–2019» сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области осуществлен выезд в Селемджинский район Амурской области на участок золотодобычи, расположенный вблизи села Стойба, на берегу реки Инкан. В ходе проверки были выявлены 12 иностранных работников-нелегалов. Селемджинский районный суд вынес постановления об административном правонарушении с назначением штрафа с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации. В отношении юридического и должностного лица возбуждено 24 административных расследования, сообщает управление МВД России по Амурской области.