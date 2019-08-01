Амурский губернатор обсудил с замминистра труда РФ, где селить подтопленцев после 1 сентября

Фото: правительство Амурской области

Перед началом учебного года в Амурской области придется освободить школы, которые сейчас используются в качестве ПВРов. Где поселить подтопленцев, обсудили глава Приамурья Василий Орлов с с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Андреем Пудовым.

Андрей Пудов прилетел в Приамурье, чтобы оценить работу социальных ведомств в период ЧС. Главной темой встречи с губернатором стали условия размещения людей в пунктах временного пребывания и социальные выплаты гражданам, чье имущество пострадало в результате паводка.

«Паводок в регионе сейчас развивается по тому сценарию, что и прогнозировалось. Сразу же в области была развернута вся работа по подготовке к паводку и ликвидации его последствий. Для пострадавших граждан в Приамурье работают пункты временного размещения. Но имеется и ряд вопросов по социальному обеспечению населения», – сказал Василий Орлов.

«Нам необходимо рассмотреть вопрос организации пунктов длительного размещения людей там, где это необходимо. Допустим, школу, которая сейчас используется в качестве ПВР, уже скоро нужно освобождать, людей надо будет перевести в другое место», – сообщил Андрей Пудов.

Заместитель министра планирует посетить пункты временного размещения в регионе, а также провести совещание с руководителями структур социального блока.