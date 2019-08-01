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сегодня, 16:02 1

Амурский губернатор обсудил с замминистра труда РФ, где селить подтопленцев после 1 сентября

Амурский губернатор обсудил с замминистра труда РФ, где селить подтопленцев после 1 сентября
Фото: правительство Амурской области

Перед началом учебного года в Амурской области придется освободить школы, которые сейчас используются в качестве ПВРов. Где поселить подтопленцев, обсудили глава Приамурья Василий Орлов с с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Андреем Пудовым.

Андрей Пудов прилетел в Приамурье, чтобы оценить работу социальных ведомств в период ЧС. Главной темой встречи с губернатором стали условия размещения людей в пунктах временного пребывания и социальные выплаты гражданам, чье имущество пострадало в результате паводка.

«Паводок в регионе сейчас развивается по тому сценарию, что и прогнозировалось. Сразу же в области была развернута вся работа по подготовке к паводку и ликвидации его последствий. Для пострадавших граждан в Приамурье работают пункты временного размещения. Но имеется и ряд вопросов по социальному обеспечению населения», – сказал Василий Орлов.

«Нам необходимо рассмотреть вопрос организации пунктов длительного размещения людей там, где это необходимо. Допустим, школу, которая сейчас используется в качестве ПВР, уже скоро нужно освобождать, людей надо будет перевести в другое место», – сообщил Андрей Пудов.

Заместитель министра планирует посетить пункты временного размещения в регионе, а также провести совещание с руководителями структур социального блока.

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#губернатор #наводнение #российская власть

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Комментарии
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  • Дрюнечка

    Дрюнечка
    1 час назад

    зачем здесь этот министр?что он вообще может решить?

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