Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:03 2

Житель Архаринского района убил человека из-за кота

Житель Архаринского района убил человека из-за кота
Фото: newizv.ru

Архаринский районный суд вынес приговор 58-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве, причиной которого стал кот. Мужчина посчитал, что потерпевший причастен к гибели его животного.

Судом установлено, что в ноябре 2018 года осужденный выстрелил в знакомого из ружья. Раненый амурчанин от полученных повреждений скончался на месте.

Как сообщает областная прокуратура, причиной преступления стала личная неприязнь, возникшая в связи с тем, что, по мнению осужденного, потерпевший был причастен к гибели его кота.

Мужчина вину в совершении преступления не признал, отрицал факт того, что совершил выстрел умышленно, высказывая версию, что хотел лишь напугать потерпевшего, выстрел произошел случайно. В судебном заседании были допрошены свидетели, исследованы собранные по уголовному делу доказательства, заключения экспертов, показания свидетелей.

Суд, оценив совокупность собранных доказательств, признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Архаринского района. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотров всего: 1191

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенец купил телефоны, а получил газеты и провода
Наводнение 2019

Свободный Амурской области подсчитывает ущерб, нанесенный паводком
Происшествия

Благовещенец, перенесший инсульт, благополучно нашелся
В России и мире

Названа причина пожаров в Сибири

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Валидол

    Валидол
    17 минут назад

    Некоторые местные зоозащитники за одного кота растерзали бы пару человек. А за собаку - четырех.

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    48 секунд назад

    Отомстил за котика

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь