Житель Архаринского района убил человека из-за кота

Архаринский районный суд вынес приговор 58-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве, причиной которого стал кот. Мужчина посчитал, что потерпевший причастен к гибели его животного.

Судом установлено, что в ноябре 2018 года осужденный выстрелил в знакомого из ружья. Раненый амурчанин от полученных повреждений скончался на месте.

Как сообщает областная прокуратура, причиной преступления стала личная неприязнь, возникшая в связи с тем, что, по мнению осужденного, потерпевший был причастен к гибели его кота.

Мужчина вину в совершении преступления не признал, отрицал факт того, что совершил выстрел умышленно, высказывая версию, что хотел лишь напугать потерпевшего, выстрел произошел случайно. В судебном заседании были допрошены свидетели, исследованы собранные по уголовному делу доказательства, заключения экспертов, показания свидетелей.

Суд, оценив совокупность собранных доказательств, признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Архаринского района. Приговор в законную силу не вступил.