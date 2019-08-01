Благовещенский детский сад продолжают восстанавливать после ЧС

Фото: Администрация Благовещенска

Амур.инфо сообщало, что в ночь с 16 на 17 июля в Благовещенске прошел сильный дождь. В результате территория учреждения была подтоплена. Детский закрыли, а детей перераспределили по другим корпусам ДОУ.

На сегодняшний день, несмотря на сложные погодные условия, ремонтные работы на объекте ведутся в усиленном режиме. На площадке задействовано порядка двадцати рабочих, специализированная техника, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы планируется завершить до 12 августа.