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1августа
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сегодня, 15:47 0

Благовещенский детский сад продолжают восстанавливать после ЧС

Благовещенский детский сад продолжают восстанавливать после ЧС
Фото: Администрация Благовещенска

В 4 корпусе благовещенского детского сада № 35 продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС. Там завершают устанавливать забор с устройством ростверка по всему периметру участка и восстанавливать поврежденную отмостку здания.

Амур.инфо сообщало, что в ночь с 16 на 17 июля в Благовещенске прошел сильный дождь. В результате территория учреждения была подтоплена. Детский закрыли, а детей перераспределили по другим корпусам ДОУ.

На сегодняшний день, несмотря на сложные погодные условия, ремонтные работы на объекте ведутся в усиленном режиме. На площадке задействовано порядка двадцати рабочих, специализированная техника, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы планируется завершить до 12 августа.

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#дети

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