Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:46 0

В Белогорске за утонувший огород выдадут 10 тысяч рублей и больше центнера овощей

В Белогорске за утонувший огород выдадут 10 тысяч рублей и больше центнера овощей
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Меры материальной поддержки в Белогорске окажут пострадавшим от наводнения. Глава города Станислав Мелюков принял решение о выплате из средств резервного фонда городского бюджета тем, у кого пострадали участки в результате разлива реки Томь.

«Теперь самое время объявить о мерах поддержки тем, кто пострадал от наводнения. Знаю, что спросят: а почему только им, мы пострадали от дождей?! Отвечаю сразу – потому что прошедшие в июле дожди не стихийное бедствие, режим ЧС в городе введен в результате стихийного бедствия – наводнения, – отметил Станислав Мелюков в своем Инстаграм-профиле. – Юридических оснований для помощи пострадавшим от нестихийного дождя нет. Оставлю в стороне рассуждения о необходимости страхования имущества, наличия правоустанавливающих документов на землю и имущество, уплаты земельного и имущественного налогов и прочих формальностей. Решение следующее – всем пострадавшим от наводнения (у кого утонул огород) из средств резервного фонда городского бюджета будет выплачена помощь в размере 10 тысяч рублей из расчета на одно домовладение или дачный участок».

По решению главы Белогорска, из расчета на одно домовладение или дачный участок будет организована бесплатная выдача овощей: картофель (100 килограммов), капуста (20 килограммов), свекла (15 килограммов), морковь (10 килограммов). Помимо помощи из местного бюджета пострадавшие получат выплаты из областного бюджета и, если наводнение 2019 года будет признано федеральным ЧС, то и из федерального. ⠀

Порядок всех выплат, сроки будут объявлены дополнительно через официальные источники. Раздача овощей начнется в конце августа – начале сентября. Сейчас по поручению главы Белогорска организовывается их поставка.

Вместе с тем, уровень воды в реке Томь, превысив уровень 2013 года, идет на снижение. С 8 утра 1 августа до 12 дня он понизился на 4 сантиметра и составил 439 сантиметров, несмотря на то, что еще 31 июля гидрологи прогнозировали еще большее наводнение, от полуметра до метра. Онлайн-информер размещен на главной странице официального сайта, информация распространяется через социальные сети участников проекта «Открытый муниципалитет».

Просмотров всего: 59

#администрация Белогорска #Белогорск #наводнение

распечатать


Наводнение 2019

Амурский Росреестр открыл горячую линию в связи с наводнением
Наводнение 2019

Наверное, последняя машина поехала из деревни: в воде оказался Михайловский район
Наводнение 2019 1

12:00 1 августа: уровни воды в реках Амурской области

Общество

Крупнейшие гидроэлектростанции Амурской области продолжают удерживать воду
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь