В Благовещенске предприниматели предложили место для гигантского пельменя

О судьбе 10-килограммового пельменя, который выдворили из парка Дружбы, поговорили в студии «Эха Москвы в Благовещенске». Гостем стала социолог и общественный деятель Яна Кольцова. Она рассказала, где находится непонятый многими арт-объект и что уже поступают предложения, где его можно разместить.

Как сообщало Амур.инфо, пельмень недолгое время проплавал в водоеме парка Дружбы. Туда его выпустили творческие горожане – сообщество художников. Но уже на следующий день его выловили. В администрации парка сослались на то, что акция не была согласована, непонятно, что у пельменя внутри и что с ним может случиться в воде.

«Эта идея про пельмень год назад родилась, когда мы создали группу активистов по реконструкции парка Дружбы. Одной из идей было создание памятника пельменю. Для меня это была одна из множества идей, но все зацепились за этот пельмень. (…) Многие страны считают, что это они придумали пельмени. Китайцы думают, что они, мы думаем, что мы. Это такая объединяющая история, мы не увидели ничего в этом плохого, это смешно, весело. Не всегда нужно делать, что-то серьезное», – рассказала Яна Кольцова.

Она пояснила, что сделан арт-объект из монтажной пены, стекломата. Он окрашен грунтовкой и краской.

«Ничего не разлагается, он бы не утонул, цвет бы не поменял. Это делал скульптор достаточно много времени, очень серьезный подход был. Почему они не согласовывали? Потому что знали, что им не согласуют. Как потом сказал руководитель парка, там все равно бы не согласовали, если бы они пришли с этой идеей. Опять же идея автора была в том, что пельмень – это нестандартная скульптура, поэтому ей нужен нестандартный выход к людям. Вот и решили его пустить в канал. У людей сейчас очень зашоренный взгляд, и поставь его просто так, они бы прошли мимо, и никто бы его не заметил. А то, что он плавал, очень сильно привлекло внимание», – объяснила Яна.

По мнению общественного деятеля, нестандартные вещи часто остаются непонятыми и их отвергают. К новостям про огромный пельмень было немало негативных комментариев, люди писали, что надо было сделать что-то другое, к примеру, домик для уточек парка. При этом сами ничего делать не собирались.

«Люди не понимают идеи центра прикладной урбанистики – это сеть, это российское объединение активистов-общественников, которые занимаются городской средой. Суть его – не делать за людей то, что они хотят, а быть коммуникаторами и специалистами и консультировать, как лучше это сделать. Люди сами не готовы что-то делать, они готовы высказываться. Некоторые приходили к нам и просили разрисовать им гараж, сделать песочницу. Мы объясняли, что готовы с ними выйти и сделать, но если они тоже выйдут. Потому что, если они не приложат руку к этому, они никогда не будут это ценить», – говорит горожанка.

Что касается пельменя, то его сначала убрали на склад парка, а потом его забрали авторы. У арт-объекта появилась своя страница в Инстаграме, его долго обсуждали в социальных сетях, даже посвящали ему стихи. Что с ним будет в дальнейшем, пока неизвестно. Руководство парка Дружбы предложило установить его возле столовой в лагере имени Гагарина. Но авторы посчитали это неуместным.

«Художники сказали, если ставить, грубо говоря, в пельменной, в столовой, то это реклама. И как арт-объект не работает. Поэтому им не хочется. Несколько предпринимателей вышли на художников и хотели выставить пельмень в городе – будет прикольно. Предприниматели как движущая сила понимают, что это круто, это привлечение внимания, но художники еще думают», – сообщила Яна Кольцова.

Кроме того, в программе прозвучало, что, по информации Минстроя РФ, реконструкцию парка Дружбы признали одной из лучших в России за последний год; почему, по мнению инициативной группы горожан, в парке до сих пор есть нерешенные глобальные проблемы и почему Яна Кольцова считает местную Общественную палату бессмысленным институтом, можно узнать из полной версии программы на сайте Амур.инфо.