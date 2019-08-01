Опухшие глаза женщины стали симптомом смертельной болезни

В Великобритании женщина почувствовала жжение в глазах, которое было вызвано опухолью головного мозга. Изначально она решила, что это аллергия на пыль.

Тридцатилетняя Гурчаран Каур (Gurcharan Kaur) несколько недель страдала от жжения в глазах. Женщина думала, что у нее аллергия на пыль и начала пить антигистаминные препараты. Несколько недель жжение не проходило. В июне Каур отправилась на экскурсию по Лондону, после которого раздражение глаз усилилось: британке стало больно моргать.

После этого женщина пошла на прием к окулисту, который обнаружил у нее повреждение нерва в левом глазу. Последующие анализы и снимки показали, что у пациентки развивалась коллоидная киста головного мозга.

Хирурги своевременно удалили доброкачественное новообразование и вылечили больную. Вскоре ее выписали из больницы и прописали двухмесячный курс таблеток от эпилепсии.

Каур рассказала свою историю, чтобы люди не проходили мимо опасного заболевания и начинали лечение заблаговременно, сообщает «Лента.ру».

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