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В минобрнауки Амурской области создали штаб по подготовке к учебному году в условиях паводка

В минобрнауки Амурской области создали штаб по подготовке к учебному году в условиях паводка
Фото: provse.today

Образовательные организации Амурской области, пострадавшие в результате паводка и дождей, восстановят, а обучающимся там детям окажут всестороннюю помощь. Для этого в региональном министерстве образования и науки заработал специальный штаб по подготовке к учебному году. Его цель – оказание содействия пострадавшим территориям и недопущение срыва занятий в сентябре.

В составе штаба сформированы три группы. Задача первой – оценка ущерба, нанесенного зданиям, помещениям и инвентарю образовательных организаций; вторая просчитывает риски, из-за которых школьники могут не приступить к обучению, и разрабатывает меры поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; третья направлена на предоставление правовой помощи и ведение учета финансовой потребности. Все группы мобильны и, если понадобится, готовы незамедлительно выехать в любую территорию, сообщает минобр.

Сбор и анализ информации штаб министерства осуществляет в тандеме с Амурским центром ГЗ и ПБ. По вопросам, касающимся подготовки к новому учебному году, обращаться по телефонам: 8 (4162) 226-506, 226-510.

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#образование

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