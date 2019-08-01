В Тындинском детсаду воспитатели получают зарплату больше мэра

В социальных сетях Тынды активно обсуждается тема возможного увольнения некоторых сотрудников городской администрации в связи с их устройством воспитателями в детский сад «Непоседы». В этом дошкольном учреждении заработная плата выше, чем у мэра, – более 100 000 рублей, а у муниципальных служащих – всего тридцать тысяч рублей.

Глава города подтвердила информацию о размере заработных плат чиновников и воспитателей. Но о переходе на работу сотрудников администрации города Тынды в детский сад «Непоседы» информацию опровергла.

«Действительно, выявлены факты выплаты заработной платы воспитателям по 126 тысяч рублей в месяц. Тогда как заведующая детсадом получает менее 80 тысяч. Сторож этого дошкольного учреждения получает 70 тысяч рублей. Финансирование зарплат осуществляется из областного бюджета. Получается, что в этом учреждении одни воспитатели получают с натяжкой 30 тысяч рублей, а другие воспитатели этого сада ежемесячно зарабатывают больше, чем директора крупных МУПов. Выплаты таких заработков стали возможны благодаря свободным вакансиям, которые держатся годами. А также интересен факт табелирования воспитателей аббревиатурой НП (неустановленная причина отсутствия) в течение нескольких лет. Сейчас в дошкольном учреждении проводится служебная проверка».