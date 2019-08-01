Китайская делегация посетила «Золотое кольцо» села Ивановка

Фото: Правительство Амурской области

Делегация народного правительства района Айгунь из Китая посетила Ивановский район Амурской области. Представители китайской провинции выразили интерес к образовательным и культурным программам, развитию сельского хозяйства, здравоохранения в Ивановском районе.

Официальная делегация посетила школы сел Ивановка и Дмитриевка, спортивную школу, районную больницу, зерновые дворы и учебные классы сельхозпредприятия. Визит прошёл в рамках российско-китайского межрайонного обмена.

Для гостей провели экскурсию по «Золотому кольцу» села Ивановка. Цель визита китайской делегации – развитие сотрудничества, где основные направления – это культура, туризм, образование, перспективы в области экономического развития.

Это был ответный визит из Китая. В апреле 2019 года официальная делегация Ивановского района посетила округ Айгунь. Тогда состоялась встреча главы района Владимира Кондратьева и главы народного правительства района АйгуньЧжоу Цян.

В этот раз глава Ивановского района Владимир Кондратьев отметил, что российско-китайское партнёрство должно открыть новые возможности для развития совместных проектов.

«Мы проводим вторую встречу с представителями Народного правительства района Айгунь. И сегодня можем предметно обсудить вопросы, которые представляют для нас взаимный интерес. Наши районы уже тесно сотрудничают в рамках туристических обменов, но необходимо проработать развитие и других направлений», — отметил Владимир Викторович.

Заместитель главы Народного правительства района Айгунь Сюй Цзыхэ поблагодарил администрацию за теплый прием и отметил, что взаимоотношения между районами должны стремительно развиваться, двигаясь по заданному направлению, сообщает амурское правительство.