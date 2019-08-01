Он мгновенно ушел под воду: родители утонувшего подростка нашли свидетеля происшествия (видео)

Фото: Амур.инфо

Парень поехал отдыхать со своим приятелем и его родителями на берег Зеи в район улицы Пограничной. Они купались в месте, не предназначенном для купания.

«Вот сидел я здесь, они вон там были. Метров в 50-ти. Они поплыли вдвоем, как я понял по разговору, на ту сторону. Они появились в моей видимости и остановились. Я вижу, остановились. Не разговора, ничего не было. Этот плыл впереди, который утонул. А тот где-то в метрах двух от него. Потом они остановились. Подплыл он к нему (друг к утонувшему мальчику – Прим. ред.), разворачивается и вразмашку уже от него поплыл. Я не понял. Потом слышу женщина: "Сынок, ты потихонечку плыви". (...) А потом мгновенно он раз и ушел под воду. Видно судорога была или что… Мгновенно. (…) Если он тонул, значит, тот просто испугался», – рассказал мужчина.

У свидетеля также спросили, видел ли он, что подростки боролись между собой, находясь в воде. «Нет-нет, он уплыл и все. А там женщины как давай кричать. Никто не подплывал к нему. Он просто утонул и все. (…) То есть это быстро произошло. (…) Мне кажется, судорога, потому что быстро ушел под воду», – пояснил амурчанин.

Родители погибшего подростка не понимают, почему их сына никто не попытался спасти. Они обратились в правоохранительные органы. Доследственная проверка по факту происшествия продолжается.

Как сообщало Амур.инфо, тело утонувшего благовещенца было найдено спустя два дня после несчастного случая. Его обнаружили приблизительно в 40 метрах от берега на глубине трех метров. В амурском управлении МЧС отметили, что водолазы работали в сложных условиях, при нулевой видимости. По словам спасателей, дно в этом районе неравномерное, имеется много глубоких ям, мусора и затонувших деревьев.

Отец приятеля утонувшего юноши, называет это происшествие несчастным случаем. Журналист информагентства спросил, была ли у него возможность помочь тонувшему подростку.

«Сейчас в спокойном состоянии, а не в стрессовом, как в той ситуации, я прекрасно понимаю, что нет, я бы не смог. Я нырять не умею (…) Я ринулся в воду, я был в панике, в стрессовой ситуации. И я начал просто задыхаться. Выбежав на берег, я начал искать бревно, потому что хотел доплыть хотя бы оперевшись на что-то. (…) Я, когда ринулся, проплыл метров 5. Но, если бы я даже доплыл на опоре, я не смог бы нырнуть, потому что нырять не умею. Может быть, попытка (спасти – Прим.ред.) была никчемная, но в любом случае, она была», – рассказал Амур.инфо отец приятеля погибшего юноши Алексей Шаманов.

В конце июля происшествие комментировали амурские следователи. «В рамках проведения доследственной проверки мы дадим оценку действиям всех людей, которые в момент трагедии были рядом с потерпевшим», – сообщал руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

Понесет ли кто-либо ответственность в результате несчастного случая, говорить пока рано, отмечают следователи. «Надо понимать, что по закону ответственность за несовершеннолетних несут их родители, законные представители, а также специализированные органы – полиция, врачи», – добавил руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Станислав Белянский.