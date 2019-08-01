Амурский Росреестр открыл горячую линию в связи с наводнением
Гражданам, пострадавшим от паводка, управление Росреестра по Амурской области предоставляет различные госуслуги. Сроки их оказания сокращены.
По телефонам горячей линии специалисты управления дадут подробные разъяснения по следующим вопросам:
- – постановка на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость;
- – порядок снятия с учета и прекращения прав собственности на уничтоженные объекты;
- – порядок получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий договоров, иных документов, которые содержатся в реестровых делах;
- – порядок предоставления копий правоудостоверяющих документов на земельный участок (свидетельства на право собственности на землю; государственные акты на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей), сообщает пресс-служба областного правительства.
Телефоны горячей линии управления Росреестра по Амурской области
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(4162) 37-64-04
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Отдел государственной регистрации недвижимости
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г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 100
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(4162) 44-12-05
44-12-06
51-88-69
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Отдел землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии и кадастровой оценки недвижимости
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г. Благовещенск, пер. Пограничный, 10,
ул. Амурская, 221
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(4162) 37-64-04
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Отдел ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН
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г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 100
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(41641) 58-6-64
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Белогорский межмуниципальный отдел
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г. Белогорск,
ул. 9 Мая, д. 188
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(41636) 21-6-53
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Межмуниципальный отдел по Завитинскому, Октябрьскому и Михайловскому районам
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г. Завитинск,
ул. Курсаковская, 53
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(41658) 31-7-45
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Межмуниципальный отдел по г. Зея и Зейскому району
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г. Зея,
мкр. Светлый, 97
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(41653) 97-0-49
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Межмуниципальный отдел по Магдагачинскому и Сковородинскому районам
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п. Магдагачи,
ул. Ленина, д. 11
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(41647) 23-1-05
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Райчихинский межмуниципальный отдел
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г. Райчихинск,
ул.30 лет ВЛКСМ, 6
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(41643) 5-09-69
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Свободненский межмуниципальный отдел
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г. Свободный,
ул. Ленина, д. 74
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(41638) 21-7-72
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Межмуниципальный отдел по Тамбовскому, Константиновскому и Ивановскому районам
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с. Тамбовка,
ул. Северная, д. 140
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(41656) 40-0-15
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Межмуниципальный отдел по г. Тында и Тындинскому району
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г. Тында, ул. Красная Пресня, 57
Телефон горячей линии филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области: 8 (4162) 44-10-10, доб. 2256.
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