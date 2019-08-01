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сегодня, 15:23 0

Амурский Росреестр открыл горячую линию в связи с наводнением

Амурский Росреестр открыл горячую линию в связи с наводнением
Фото: gorod24.online

Гражданам, пострадавшим от паводка, управление Росреестра по Амурской области предоставляет различные госуслуги. Сроки их оказания сокращены.

По телефонам горячей линии специалисты управления дадут подробные разъяснения по следующим вопросам:

  • – постановка на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость;
  • – порядок снятия с учета и прекращения прав собственности на уничтоженные объекты;
  • – порядок получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий договоров, иных документов, которые содержатся в реестровых делах;
  • – порядок предоставления копий правоудостоверяющих документов на земельный участок (свидетельства на право собственности на землю; государственные акты на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей), сообщает пресс-служба областного правительства.

Телефоны горячей линии управления Росреестра по Амурской области

(4162) 37-64-04

Отдел государственной регистрации недвижимости

г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 100

(4162) 44-12-05

44-12-06

51-88-69

Отдел землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии и кадастровой оценки недвижимости

г. Благовещенск, пер. Пограничный, 10,

ул. Амурская, 221

(4162) 37-64-04

Отдел ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН

г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 100

(41641) 58-6-64

Белогорский межмуниципальный отдел

г. Белогорск,

ул. 9 Мая, д. 188

(41636) 21-6-53

Межмуниципальный отдел по Завитинскому, Октябрьскому и Михайловскому районам

г. Завитинск,

ул. Курсаковская, 53

(41658) 31-7-45

Межмуниципальный отдел по г. Зея и Зейскому району

г. Зея,

мкр. Светлый, 97

(41653) 97-0-49

Межмуниципальный отдел по Магдагачинскому и Сковородинскому районам

п. Магдагачи,

ул. Ленина, д. 11

(41647) 23-1-05

Райчихинский межмуниципальный отдел

г. Райчихинск,

ул.30 лет ВЛКСМ, 6

(41643) 5-09-69

Свободненский межмуниципальный отдел

г. Свободный,

ул. Ленина, д. 74

(41638) 21-7-72

Межмуниципальный отдел по Тамбовскому, Константиновскому и Ивановскому районам

с. Тамбовка,

ул. Северная, д. 140

(41656) 40-0-15

Межмуниципальный отдел по г. Тында и Тындинскому району

г. Тында, ул. Красная Пресня, 57

Телефон горячей линии филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области: 8 (4162) 44-10-10, доб. 2256.

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#Дальний Восток #наводнение

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