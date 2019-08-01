Амурский Росреестр открыл горячую линию в связи с наводнением

г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 100

г. Благовещенск, пер. Пограничный, 10,

Отдел землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии и кадастровой оценки недвижимости

г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 100

Отдел ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН

г. Белогорск,

г. Завитинск,

Межмуниципальный отдел по Завитинскому, Октябрьскому и Михайловскому районам

(41658) 31-7-45

Межмуниципальный отдел по г. Зея и Зейскому району