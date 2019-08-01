Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:02 0

В Приамурье оперативники за несколько часов нашли убийцу подростка

В Приамурье оперативники за несколько часов нашли убийцу подростка
Фото: RT

28 июля в полицию от жительницы поселка Солнечный Сковородинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении сына 2002 года рождения. Молодой человек 26 июля ушел из дома и не вернулся.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В поселке полицейские опросили родственников пропавшего 17-летнего парня, жителей населенного пункта. Во время этой работы они установили свидетелей, которые видели, как в день исчезновения молодой человек конфликтовал с одним из жителей.

Личность мужчины была установлена, однако в беседе с полицейскими он всячески отрицал причастность к исчезновению парня. Обладая информацией о том, что 29 июля этот мужчина передвигался на автомобиле, члены следственно-оперативной группы решили осмотреть транспортное средство. В машине обнаружили следы крови.

В итоге 27-летнего жителя Солнечного задержали. Следственными органами возбуждено уголовное по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На допросе задержанный дал признательные показания.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 26 июля на улице Торговой в поселке Солнечный между обвиняемым и подростком произошла ссора, в ходе которой подследственный нанес потерпевшему множественные телесные повреждения, повлекшие его смерть. Тело погибшего злоумышленник сбросил в местную реку.

В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по поиску тела погибшего.

Просмотров всего: 756

#криминал #происшествия

распечатать


Наводнение 2019 1

12:00 1 августа: уровни воды в реках Амурской области

Происшествия

В Благовещенске пропал мужчина, перенесший инсульт
Происшествия

В Белогорске вода «украла» сигнальные вешки с дороги
Происшествия

Ураган рядом с Константиновкой вывернул с корнем и сломал 15 тополей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь