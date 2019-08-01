В Приамурье оперативники за несколько часов нашли убийцу подростка

28 июля в полицию от жительницы поселка Солнечный Сковородинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении сына 2002 года рождения. Молодой человек 26 июля ушел из дома и не вернулся.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В поселке полицейские опросили родственников пропавшего 17-летнего парня, жителей населенного пункта. Во время этой работы они установили свидетелей, которые видели, как в день исчезновения молодой человек конфликтовал с одним из жителей.

Личность мужчины была установлена, однако в беседе с полицейскими он всячески отрицал причастность к исчезновению парня. Обладая информацией о том, что 29 июля этот мужчина передвигался на автомобиле, члены следственно-оперативной группы решили осмотреть транспортное средство. В машине обнаружили следы крови.

В итоге 27-летнего жителя Солнечного задержали. Следственными органами возбуждено уголовное по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На допросе задержанный дал признательные показания.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 26 июля на улице Торговой в поселке Солнечный между обвиняемым и подростком произошла ссора, в ходе которой подследственный нанес потерпевшему множественные телесные повреждения, повлекшие его смерть. Тело погибшего злоумышленник сбросил в местную реку.

В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по поиску тела погибшего.