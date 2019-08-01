Наверное, последняя машина поехала из деревни: в воде оказался Михайловский район

Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА Амур.инфо прислали видео подтопленных территорий Михайловского района. Люди сообщают, что из-за дождей в воде оказалась дорога в селе Петропавловка.

«Это, наверное, последняя, завершающая машина поехала из деревни», – комментирует автор видео за кадром.

«В настоящее время в село Петропавловка сложно добраться на каком-либо транспорте, так как часть дороги разбита из-за разлива речки», – рассказала очевидица. А в Арсентьевке, по ее словам, у людей, которые живут рядом с этой дорогой, затопило огороды. Из-за постоянных дождей и разлива речки Завитой затоплена уже пара улиц

В селе Михайловка, по информации местных жителей, вода стоит в подпольях, сараях и огородах.

«У нас половина подполья затоплено, банки плавают, в сарае вода по щиколотку и выше, в огородах вода. Картошку выкапывать уже смысла нет: я ее вот подкопала, она 2 дня в доме постояла и сгнила. Полдеревни так страдает. Нижняя улица еще хуже затоплена, пройти там невозможно. Петропавловка практически отрезана. У меня муж там работает, им сказали, что в течение 15 минут надо отправиться домой, иначе все они останутся там», – рассказала жительница села Юлия Дорохова.

По словам Юлии, вода стала накапливаться в селе из-за дождей, которые начались в 20 числах июля. Последний был в ночь на 1 августа. У Юли 5 детей, ехать ей некуда.

«Моя мама, мужа мама живут тут же в деревне, ехать некуда. В Благовещенске есть родственники, но мы же не бросим свой скот, у меня 2 коровы, 2 теленка, собаки», – рассказала амурчанка.

Как сообщало Амур.инфо, 1 августа в селе Арсентьевка Михайловского района после сильного дождя затопило улицы. По предварительной информации местных властей, вода залила пять огородов.