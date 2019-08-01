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12:00 1 августа: уровни воды в реках Амурской области

12:00 1 августа: уровни воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

За сутки в Амурской области затопило еще два населенных пункта. По оперативной информации, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки).

Уровни воды в реках Амурской области на 12:00 1 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ*

Дата

Ожидаемые уровни

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 134

-6

Амур

Джалинда

8:00 210

-15

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 217

-11

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 265

-20

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 295

-9

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 498

+5

510

700

800

02.08

03.08

510

490-500

822

Амур

Гродеково

8:00 819

+8

730

1050

1100

02.08

03.08

815-825

800-810

1144

Амур

Константиновка

8:00 629

12:00 631

+6

+2

500

700

950

02.08

03.08

635-640

620-630

924

Амур

Поярково

8:00 560

+12

580

650

750

02.08

03.08

570-580

550-570

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 809

-1

640

850

930

02.08

03.08

820

830

1083

Зея

Мазаново

8:00 567

12:00 550

-68

-17

450

550

620

02.08

03.08

510-530

470-450

707

731

Зея

Суражевка

8:00 750

12:00 745

-24

-5

500

650

700

02.08

03.08

680-710

650-660

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 1010

12:00 1005

-2

-5

780

900

970

02.08

03.08

960-980

950-60

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 747

12:00 750

+23

+3

560

660

730

02.08

03.08

760-780

730-750

819

Зея

Благовещенск

8:00 538

12:00 540

+9

+2

450

600

720

02.08

03.08

550-570

530-550

819

Томь

Воскресеновка

8:00 614

12:00 613

-6

-1

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 441

12:00 439

+16

-2

300

350

400

-

-

444

Селемджа

Экимчан

8:00 40

-20

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 125

+13

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 500

12:00 493

-62

-7

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 640

12:00 628

-84

-12

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 310

-2

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 285

-4

480

-

-

Архара

Аркадьевка

8:00 220

+42

220

350

500

Пр.Уркан

с.Ивановка)

8:00 333

-23

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 386

+2

500

650

800

* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление

**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    49 минут назад

    Это конечно всё печально, а зачем цены поднимать на бензин!!!!!

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