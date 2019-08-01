12:00 1 августа: уровни воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

За сутки в Амурской области затопило еще два населенных пункта. По оперативной информации, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки).

Уровни воды в реках Амурской области на 12:00 1 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ* ОГЯ* Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 134 -6 Амур Джалинда 8:00 210 -15 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 217 -11 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 265 -20 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 295 -9 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 498 +5 510 700 800 02.08 03.08 510 490-500 822 Амур Гродеково 8:00 819 +8 730 1050 1100 02.08 03.08 815-825 800-810 1144 Амур Константиновка 8:00 629 12:00 631 +6 +2 500 700 950 02.08 03.08 635-640 620-630 924 Амур Поярково 8:00 560 +12 580 650 750 02.08 03.08 570-580 550-570 833 Амур Иннокентьевка 8:00 809 -1 640 850 930 02.08 03.08 820 830 1083 Зея Мазаново 8:00 567 12:00 550 -68 -17 450 550 620 02.08 03.08 510-530 470-450 707 731 Зея Суражевка 8:00 750 12:00 745 -24 -5 500 650 700 02.08 03.08 680-710 650-660 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 1010 12:00 1005 -2 -5 780 900 970 02.08 03.08 960-980 950-60 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 747 12:00 750 +23 +3 560 660 730 02.08 03.08 760-780 730-750 819 Зея Благовещенск 8:00 538 12:00 540 +9 +2 450 600 720 02.08 03.08 550-570 530-550 819 Томь Воскресеновка 8:00 614 12:00 613 -6 -1 500 - - Томь Белогорск 8:00 441 12:00 439 +16 -2 300 350 400 - - 444 Селемджа Экимчан 8:00 40 -20 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 125 +13 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 500 12:00 493 -62 -7 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 640 12:00 628 -84 -12 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 310 -2 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 285 -4 480 - - Архара Аркадьевка 8:00 220 +42 220 350 500 Пр.Уркан с.Ивановка) 8:00 333 -23 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 386 +2 500 650 800 * НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление **ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова