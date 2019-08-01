В Украинке ради строительства хоккейной площадки вырубают деревья

Фото: Амур.инфо

На строительство хоккейной коробки в селе Украинка Серышевского района выиграли грант. Деньги – 1 миллион рублей – выделены по программе инициативного бюджетирования. Более 100 тысяч собрали жители.

Коробка площадью 60 на 30 метров будет расположена в центре села, но ради нее придется вырубить деревья, посаженные в 1996 году. Несколько деревьев уже спилили. Подтверждающие этот факт фотографии в редакцию Амур.инфо прислал житель Украинки, местный фельдшер Сергей Емельянов.

«Решили выпилить лес, который я с детишками в 1996 году посадил. Было посажено больше ста деревьев. Это центр села, – рассказывает расстроенный Сергей Александрович. ­– Коробка нужна тоже. Если не сделать, деньги заберут, но площадку можно разместить не поперек, а вдоль, тогда придется спилить всего 2 тополя», – предлагает местный житель. Мужчина переживает – если ситуацию не предать огласке, то сосны вырубят быстро. При том что растет дерево очень долго.

Фото: Сергей Емельянов

Глава Серышевского района Олег Кирдун сообщил, что знает о проблеме в Украинке. «Можно повернуть (площадку), какие проблемы, переделаем, потратимся, тем более деньги есть в сельсовете, а если невозможно повернуть, то предложим парк в три раза больше подсадить», – сказал в разговоре с корреспондентом Амур.инфо глава Серышевского района. Глава района рассказал, что посоветует главе Украинского сельсовета провести новый сход граждан.

Между тем глава сельсовета Валентина Панченко пояснила, что повернуть площадку и построить ее вдоль лесополосы невозможно. Для строительства спортивного объекта было проведено межевание, сделана проектно-сметная документация. Изначально располагать объект там, где растут деревья не планировали, но, когда границы коробки стали выставлять на земле, оказалось, что площадка попадает под линию электропередачи, и объект пришлось сдвинуть в сторону сосняка.

За каждое спиленное дерево власти пообещали посадить новое, и не одно. Общая длина полосы сосняка, по данным главы сельсовета, не менее 200 метров, ширина – около 6 метров. Вырубить нужно участок длиной 30 метров. По словам Валентины Панченко, это 28 деревьев. По данным Сергея Емельянова – почти в два раза больше.

Фото: Валентина Панченко

В селе решили провести анкетирование среди жителей. «В связи с постройкой площадки возник вопрос необходимости вырубить определенное количество сосен в связи со смещением хоккейной площадки. Каждое дерево будет возмещено новым саженцем сосны», – так сформулировано предложение в анкете. Жители должны указать, за они или против. Власти в ближайшее время проанализируют ответы.

Также в сельсовете обсудили возможность перенести две электроопоры, чтобы сдвинуть площадку и не вырубать деревья. Но по словам главы, оформление документов для этого займет не менее года. Вариант развернуть площадку и выйти за границы участка в администрации тоже обсудили. Власти говорят, в этом случае придется заново проводить земельные работы.

«В душе я, может быть, с вами согласна полностью, но как работник администрации не могу отступить от буквы закона и должна сделать так, как диктуют правила. Если бы можно было сделать по-другому, мы бы обязательно это сделали», – сказал корреспонденту Амур.инфо Валентина Панченко.

До 7 августа площадка должна быть подготовлена. Сейчас строительные работы приостановлены. Если большинство жителей выскажется за продолжение строительства, то через два месяца в Украинке, где проживают 115 детей, появится новый спортивный объект.. Это будет участок со специальным покрытием, огороженный деревянным каркасом, с освещением. Зимой здесь зальют хоккейную площадку, а потом планируют использовать под другие спортивные состязания.

Фото: Валентина Панченко

Тем временем житель Украинки Сергей Емельянов не оставляет надежду отстоять многолетние сосны. На момент публикации этой информации инициативный фельдшер как раз участвовал в разговоре с представителем компании ДРСК. Возможно, построить новый спортивный объект в Украинке все же удастся без вреда для зеленой зоны.