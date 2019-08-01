Село в Мазановском районе неделю живет без электричества из-за паводка

В поселке Майский Мазановского района неделю назад отключили электричество. ЛЭП смыло паводком. И по информации энергетиков, провести ремонтные работы можно будет только после того, как восстановят дороги в том районе, а они до сих пор затоплены.

«Оборвало линию водой. Столбы попадали во время наводнения в Селемджинском районе. Эта линию и у нас года три никак сделать не могут – постоянно отключение света. Делали-делали, а что сделали – вода пришла, и все смыло. Продукты в холодильниках пропадают, хлеб не печется, воды нет – воду берут из башни, а башня работает от света. Вода в подпольях, надо качать, а света нет. Раза два за эту неделю включали на 3-4 часа, а сейчас и этого нет – уже несколько дней. Еду готовят на печке. У кого колонки есть, набирают воду, кто из колодца возит. Связь у нас плохая, мы в полной транспортной изоляции», – сетует один из местных жителей.

Глава Майского сельсовета, к которому относится поселок, по телефону рассказала, что дела обстоят несколько иначе. Она подтвердила, что неделю назад населенный пункт был обесточен. Хотя непосредственно от паводка он не пострадал – река Селемджа находится в 13 километрах. По данным главы, постоянно в поселке живут 350 человек, в основном пенсионеры. Электричество после отключения стали подавать через день и на несколько часов от поселковой дизельной электростанции. Однако несколько дней назад генератор на ней вышел из строя.

«Мы собирали собрание и просили: пожалуйста, не включайте конфорки и лишние электрические приборы для того, чтобы сохранились в ларях продукты. Мы давали электричество, чтобы в ларях сохранились продукты и чтобы воду выкачивали, телефоны чтобы заряжали. Наши граждане не послушались, стали включать электрические чайники, электрические плиты, пылесосы, и у нас полетел генератор дизельной электростанции. Сейчас мы оперативно вызвали человека, он специально прилетит на вертолете. Надеемся, что отремонтирует. И также будем по графику – через день – давать электричество», – прокомментировала Елена Кириллова, глава сельсовета.

При этом глава сельсовета заверила, что проблем с питьевой водой и хлебом нет. «Хлеб пекли по графику, во вторник был у нас хлеб. На общем собрании граждане сами решали, что 2 раза в неделю нам достаточно будет. Они по 4-5 булок брали – кому сколько надо было, столько и брали. Воду дизельной электростанцией закачиваем, пока проблем нет: во вторник мы закачали полную водонапорную башню. Там есть у нас человек, который следит за закачкой. Как только начнет заканчиваться, он скажет. Приблизительно в субботу опять будем подкачивать. Если отремонтируют электростанцию дизельную, свет населению дадим в субботу вместе с пекарней, она будет с 6 утра работать, а потом по улицам», – рассказала Елена Витальевна.

По ее словам, готовить пищу люди могут на печах и газовых плитах. Газом они запасались еще весной.

Между тем, Майский – не единственный населенный пункт в Мазановском районе, который в настоящее время оказался без электричества из-за паводка. Похожая проблема у жителей поселка Ивановский, сел Угловое, Богословка, Козловка, Ульма, Абайкан и Новороссийка. Последние шесть сел запитаны от подстанции «Угловая». Второй день идет осмотр воздушной линии 35 кВ, которая питает эту подстанцию «Угловая». Для обеспечения электроэнергией сел специалисты разработали временную схему, по которой планируют восстановить электроснабжение.

Во время паводка подстанцию занесло сломанными деревьями, мусором и илом. Бригада Амурских электрических сетей осмотрела оборудование подстанции и оценила масштаб необходимых ремонтных работ. Помимо устранения выявленных замечаний,необходимо просушить оборудование, для этого направлены тепловые пушки с дизель генераторами.

Уже начались работы по расчистке подъездных путей и территории подстанции 35/10 кВ «Угловая».

Для восстановления электроснабжения сел Майский и Ивановский необходимо установить переходную опору через реку Селемджа, которую смыло во время паводка и подвесить провод через реку. Это сложное технологическое мероприятие, для которого требуется несколько единиц тяжелой техники, плавсредства, новая железобетонная опора, провод, сообщает пресс-служба Амурских электрических сетей (филиал АО «ДРСК»).

«Размытые дороги, разрушенные мосты во время паводка и болотистое состояние территории после схода воды усложняют нам процесс доставки материалов и бригад для проведения аварийно-восстановительных работ. Дажевездеходной технике не везде удается пройти. Как только будет восстановлено автодорожное сообщение от села Угловое до Норска мы сможем приступить к восстановлению линии электропередачи, которая переходит через реку Селемджа и обеспечивает электричеством села Майский и Ивановский. Сейчас там используют дизель-генератор», – рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

На утро 1 августа электроснабжение восстановлено в четырех селах полностью: Норске, Новокиевке, Мазанове, Таскине и в еще двух частично – Белоярове и Путятине.

На 14:00 1 августа подтоплены136 воздушных линии электропередачи (2 873 опоры стоят в воде), 1 подстанция 35/10 и 33 ТП 10/0,4 кВ. Всего без электроснабжения из-за наводнения остаются 8 сел, в 4 населенных пунктах оно частично восстановлено. Не везде ушла вода, поэтому для обеспечения безопасности населения оборудование не подключают.

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» напоминает жителям области о правилах электробезопасности: нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Фото: управление информационной политики АО «ДРСК»