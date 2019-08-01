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сегодня, 14:23 2

В Приамурье из-за наводнения возникла угроза распространения особо опасных болезней

В Приамурье из-за наводнения возникла угроза распространения особо опасных болезней
Фото: smolensk-i.ru

Управление Россельхознадзора просит амурчан сообщать о случаях обнаружения трупов диких и домашних животных. Это связано с паводковой ситуацией на территории Амурской области.

Информация необходима, чтобы не допустить распространение особо опасных болезней (сибирская язва, бешенство, бруцеллез, лептоспироз и других), общих для человека и животных.

Сведения необходимо сообщать по адресу: город Благовещенск, улица Заводская, 87. Телефоны: 8 (416) 2 226-971, 8 (416) 2 226-963; ветеринарному врачу районной станции по борьбе с болезнями животных по месту жительства, либо управлению ветеринарии по Амурской области по адресу: улица Островского, 96, телефон 8 (416) 251-52-55.

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#животные #здоровье

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    42 минуты назад

    У нас сибирская язва? Опять умалчивали?

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Квочка

    У нас сибирская язва?



    Конечно!





    ~~Опять умалчивали?



    Кто?



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