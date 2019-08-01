В Приамурье из-за наводнения возникла угроза распространения особо опасных болезней

Управление Россельхознадзора просит амурчан сообщать о случаях обнаружения трупов диких и домашних животных. Это связано с паводковой ситуацией на территории Амурской области.

Информация необходима, чтобы не допустить распространение особо опасных болезней (сибирская язва, бешенство, бруцеллез, лептоспироз и других), общих для человека и животных.

Сведения необходимо сообщать по адресу: город Благовещенск, улица Заводская, 87. Телефоны: 8 (416) 2 226-971, 8 (416) 2 226-963; ветеринарному врачу районной станции по борьбе с болезнями животных по месту жительства, либо управлению ветеринарии по Амурской области по адресу: улица Островского, 96, телефон 8 (416) 251-52-55.