Короткие дожди местами: прогноз погоды в Амурской области на 2 августа

Фото: Амур.инфо

2 августа в Амурской области ночью небольшая облачность, местами пройдет слабый кратковременный дождь. В отдельных районах в утренние часы – туман. Ветер с северо-запада разгонится до 5-10 метров в секунду.

Уличные термометры ночью покажут плюс 12...17, местами по северу – 6...11 градусов. Днем ожидается переменная облачность, местами – кратковременный дождь, гроза. Западный, северо-западный ветер будет дуть с силой 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – 25...30 градусов. В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 15...17 градусов. Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Направление ветра сменится на западное, скорость – 5-10 метров в секунду. Температура поднимется до 28..30 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова