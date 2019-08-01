Крупнейшие гидроэлектростанции Амурской области продолжают удерживать воду

В Амурской области Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать наводнение, пришедшее в регион после обильных дождей. По информации пресс-служб двух гидроэлектростанций, водохранилища аккумулируют большую часть притока.

Через плотины ГЭС увеличения пропуска воды в ближайшее время не будет. Гидростанции работают в штатном режиме. Наблюдается тенденция снижения притока в водохранилища гидростанций.

С 31 июля по итогам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов водохранилищ Амурское бассейновое водное управление постановило снизить средние расходы Бурейской ГЭС более в два раза – с максимально разрешенных до 3 000±500 кубических метров в секунду, на Зейской ГЭС средний расход прежний – 700±50 кубометров в секунду. Сбросы воды через затворы производятся только на Бурейской ГЭС.

Приток воды в Зейское водохранилище за неделю снизился более чем в четыре раза. Всего с начала дождевого паводка 21 июля Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 4,7 кубического километра паводкового стока воды. Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия паводка для населенных пунктов, находящихся ниже по течению.

По сравнению с пиком паводка, который наблюдался 25 июля, приток воды в Бурейское водохранилище снизился почти в три раза. Бурейская ГЭС задержала в своем водохранилище более 40 % паводкового стока, снизив расходы в реке Бурее ниже по течению до безопасных для населенных пунктов значений.

Бассейн реки Амур в районе Хабаровска, к которому сейчас смещается гребень паводка, по состоянию на 31 июля на 33 % и 10 % соответственно формируется из незарегулированных вод Верхнего Амура и реки Уссури, на 24 % частично зарегулированных вод китайской реки Сунгари и 22 % и 11 % соответственно рек Зея и Бурея, на которых регулирование стока осуществляют Зейский, Бурейский и Нижне-Бурейский гидроузлы.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и других, сообщает правительство Амурской области.

По данным на 1 августа, уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 254,26 метра при нормальном подпорном уровне в 256 метров. Величина притока за прошедшие сутки составила 3 425 кубических метров в секунду. По решению Амурского БВУ для Бурейской ГЭС расход через гидроузел снижен до 3 000±500 кубометров в секунду. В настоящее время на Бурейской ГЭС открыты семь затворов эксплуатационного водосброса на три метра. Станция работает в штатном режиме. По информации Дальневосточного УГМС, 2 августа ожидается приток в объеме 4 000 кубометров в секунду.

Что касается Зейской ГЭС, то, по данным на четверг, 1 августа, уровень воды составляет 313,1 метра при нормальном подпорном уровне, равном 315 метрам. Наблюдается спад притока. Сбросы воды по-прежнему не осуществляются.