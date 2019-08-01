Вода пришла с тыла: Константиновский район топят дожди (видео)

Фото: Амур.инфо

В ночь на 1 августа Константиновский район накрыл сильный ливень. По информации главы района, вода сильно размыла дороги.

«В Ключах целую улицу залило, промоину сделало. Сегодня у нас практических нет сообщения. Восстанавливается автодорога в направлении Нижняя Полтавка – Поярково. У нас нет проезда между Ключами и Новотроицким, там 14 перемывов, переходов воды через дорогу. Сообщения Новопетровка – Дим нет уже давно, когда еще начиналась ситуация с дождями», – сообщил глава Константиновского района Александр Колесников.

По информации главы, также нет проезда по дороге, которая идет через Муравьевку из Константиновки в Благовещенск. Это участок Тамбовского района.

Опасным может стать участок дороги между селами Зеньковка и Золотоножка. У моста, который находится в этом районе, выбило крепления труб.

«Силами Упрадора будем восстанавливать дорожное сообщение. Сейчас они работают на дороге в направлении Нижняя Полтавка – Дим. Там в первую очередь надо, и есть возможность. А по остальным проблемным местам, пока идет вода, работать просто невозможно. Техника есть, карьеры с гравием есть. Ждем, когда вода уйдет», – добавил Александр Колесников.

По словам Александра Семеновича, по прогнозам, 1 августа уровень Амура в Константиновке должен был достигнуть отметки в 750 сантиметров. Прогноз не оправдался – уровень сейчас составляет 629 сантиметров. За сутки прибыло 6 сантиметров. В 2013 году река поднялась до 924 сантиметров.

«Мы ждали Амур, а оно отдало с тыла. Но мы не расслабляемся, Амур у нас уже вышел на пойму, и любая капля дает подъем. Растекаться уже некуда, будет подниматься», – подытожил глава.

Ранее Амур.инфо сообщало, что подтопление грозит низинным улицам Новопетровки и Орловки Константиновского района.

В Новопетровке работы по отсыпке и укреплению дамбы начались 29 июля, в Орловке – 31 июля. В Амурском казачьем колледже в Константиновке развернут ПВР. Он готов принять от 90 до 150 человек.