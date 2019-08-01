В Благовещенске пропал мужчина, перенесший инсульт

В Благовещенске разыскивают пенсионера, перенесшего инсульт. 65-летний мужчина вышел из дома вечером в среду, 31 июля, и не вернулся. Его родные очень переживают, так как пожилой человек нуждается в помощи.

«Каждый вечер он выходит из дома, чтобы встретить маму с работы. Вчера вышел встречать, мама приходит, его нет нигде – ни на улице, ни дома. Мы сразу обратились в полицию», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Маргарита, дочь пенсионера. Ни телефона, ни документов у него при себе не было. «Он перенес инсульт, поэтому речь невнятная. Может не помнить имя и адрес. Мы уже все вокруг обошли, нигде нет», – переживают родные пропавшего мужчины.

Его зовут Николай Иванович Жуков, 1954 года рождения. Живет в доме 236 по улице Островского. В день пропажи был в светлых джинсах и камуфляжной куртке. Приметы мужчины: небольшого роста (около 164 сантиметров), худощавый, на руках выцветшие татуировки. Глаза карие, волосы седые.

В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что заявление о пропаже человека принято, проводятся мероприятия, направление на установление его местонахождения. Всех, кто видел Николая Ивановича, или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного), либо по телефону: +7-909-883-53-61 (Маргарита, дочь).