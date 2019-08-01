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сегодня, 12:25 0

В Приамурье выбирают подрядчика для разработки проекта капремонта моста через Зею

В Приамурье выбирают подрядчика для разработки проекта капремонта моста через Зею
Фото: Амур.инфо

В Амурской области объявлен конкурс по выбору подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Зея» в районе Благовещенске. Начальная цена контракта превышает 30 миллионов рублей.

Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. Заказчик работ – «Городское управление капитального строительства». Средства на выполнение проекта выделят из бюджета Благовещенска.

Заявки от участников конкурса комиссия рассмотрит 29 августа. В документации отмечается, что подрядчику будут переданы материалы предпроектного обследования моста, которые в 2018 году выполняла «Архитектурно-строительная компания».

Проектная документация на капремонт будет выполняться с учетом того, что расчетная скорость движения по мосту составляет 60 километров в час. Проектировщики должны будут предусмотреть безопасный пропуск возможных паводков и ледохода, а на водных путях – выполнение требований судоходства.

Решения по капитальному ремонту не должны ухудшать эстетический вид сооружения, отмечается в техническом задании. Предполагается, что проектные работы будут выполнены в два этапа: первый должен завершиться до 20 декабря 2019 года, второй – до 31 июля 2020 года.

Мост через Зею был построен в 1981 году. Капитально он не ремонтировался ни разу. Текущий ремонт сооружения выполняется регулярно. Последнее обследование объекта проводили в 2018 году.

Как сообщало Амур.инфо, в июле мост через Зею сняли с высоты. Судя по видео, у моста имеются дефекты конструктивных элементов. Верхний пояс сооружения разошелся в двух местах.

По информации администрации Благовещенска, по результатам обследования 2018 года сооружение было признано ремонтопригодным. Возможна эксплуатация до выполнения ремонта на установленных параметрах (без ограничений по скорости, интенсивности и грузоподъемности, но и без увеличения). Состояние сооружения аварийным признано не было.

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#городская власть #строительство #транспорт #экономика

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