В Белогорске вода «украла» сигнальные вешки с дороги

В белогорском поселке Остров Старица сотрудники ГО и ЧС установили сигнальные вешки для обозначения дороги, соединяющей поселок с неподтопленной территорией. Спустя некоторое время вешки, сделанные из черенков от лопат, исчезли.

Представитель ГО и ЧС, думая, что часть ограждения и колышки похитили, обратился в СМИ. В ситуации стали разбираться полицейские. Выяснилось, что четыре черенка с места установки вырвало течением и унесло. Впоследствии вешки нашли.

«В связи с отсутствием события административного правонарушения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного статьей 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение"», – сообщает амурское управление МВД России.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», из-за подъема воды в реке Томь пришлось эвакуировать более 30 человек, среди которых была женщина с младенцем.