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Ураган рядом с Константиновкой вывернул с корнем и сломал 15 тополей

Ураган рядом с Константиновкой вывернул с корнем и сломал 15 тополей
Фото: Амур.инфо

31 июля около 14:00 рядом со въездом в село Константиновка Константиновского района прошел ураган. Он сломал и вывернул с корнем 15 тополей, которые росли вдоль дороги. Некоторые деревья уцелели, но мощный ветер обломал ветки.

О непогоде Амур.инфо сообщил житель Константиновки Андрей Тянников. В саму деревню, по словам мужчины, ураган не зашел.

«Такой сильный ветер был, что повалил с корнями тополя. Бушевал он недолго, минут 10, просто порыв такой сильный налетел. Он, видно, полосой прошел, потому что в другой деревне град сильный был. Конечно, автомобилисты испугались, человек на заправке рядом со въездом в село сидел: представляете, деревья падают рядом с тобой, ветки летят на голову», – рассказал амурчанин.

Информацию о разбушевавшейся непогоде подтвердил глава Константиновского района.

«Спасибо, наверное, господу богу, что ураган не зашел в село и ни на один автомобиль, ни на людей ничего не упало. Был небольшой затор, пока приехал грейдер. Растащили обломки деревьев по краям и дали проезд. И какой-то недолговременный порыв ветра был над Константиновкой: в школьном парке здоровенный тополь вырвало с корнем. Никого и ничего не задел. Если бы этот ураган по селу прошел, он бы, конечно, много дел натворил: задел бы и провода, и крыши», – рассказал глава Константиновского района Александр Колесников.

Примерно в это же время в Константиновском районе прошел град. Он затронул села Семидомка, Коврижка, Крестовоздвиженка, Новотроицкое и захватил поля. Град побил несколько гектаров посевов.

«Сегодня комиссия наша выехала вместе с метеостанцией на объезд. На видео, которые нам присылали вчера, стоят одни палки от сои. По предварительным данным, от града пострадало около 2 тысяч гектаров сои. Там, где лист сои сбит, там уже, конечно, ничего не будет. Мы сейчас все фиксируем», – добавил Александр Семенович.

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#погода #происшествия

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