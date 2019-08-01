Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:20 2

С 1 августа повышаются пенсии работающих пенсионеров

С 1 августа повышаются пенсии работающих пенсионеров
Фото: ru.depositphotos.com

С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.

Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 миллионов пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-центр ведомства.

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений предположительно коснется полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тысячи получателей срочной выплаты и 73,4 тысячи получателей накопительной пенсии. Их ежемесячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%.

Просмотров всего: 134

#пенсии #финансы

распечатать


Общество 1

Амурчанин едва не лишился отпуска за границей из-за долгов
Власть 7

Амурские семьи временно остались без детских выплат
Наводнение 2019 1

Амурские подтопленцы получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Наводнение 2019 1

В минобре рассказали, получат ли компенсации амурчане за прерванный отдых в «Колоске»
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Видеотон

    Видеотон
    9 минут назад

    цельных 200 рублей с барского плеча чёб не растолстели

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    6 минут назад

    не позорились бы уроды, лучше б промолчали и подняли в крысу

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь