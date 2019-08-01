Тындинский экипаж стал призером на международном авторалли «Шелковый путь»

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Дальний Восток и город Тынду представлял единственный экипаж Сергей Шалыгин и Артем Канивец. Всего в Международном авторалли принимали участие представители более 36 стран.

Преодолев более пяти тысяч километров по территории России, Монголии и Китая, тындинцы заняли второе место в классе Джип open 6.2.

Позади остались пять тысяч километров по территориям России, Монголии и Китая. На Театральной площади города Дуньхуан состоялась торжественная церемония финиша ралли. Гости и зрители стали свидетелями того, как участники гонки один за другим поднимались на финишный подиум, установленный у Большого театра города Дуньхуан.

Руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин поблагодарил всех тех, без кого гонка бы не состоялась, а также рассказал о победителях ралли: «Доволен работой своих коллег, все сработали профессионально, четко. Гонка удалась. Без поддержки правительств России, Монголии и Китая, министерств спорта и федераций, а также бизнес-структур, мы не смогли бы осуществить этот проект. Победителями ралли будут все, кто поднимется сегодня на подиум. В гонке 2019 года новые триумфаторы, новые фамилии. Мечтой Нассера Аль-Аттии, выступающего в автомобильном зачете, было получить главный приз – трофей в виде белого тигра. Он говорил об этом не раз, он талантливый пилот, уверенно шел к финишу, показал уникальный результат, выиграв все спецучастки за 10 дней гонки. Второе место занял китаец Хань Вэй, третье – француз Жером Пелише. Здорово, что гонщики именно из разных стран заняли пьедестал».

Команда из столицы БАМа принимает участие в Международном авторалли «Шелковый путь» каждый год. В 2017 году наши участники стали первыми, в 2018 – третьими.