В Свободном будут судить мужчину за убийство, совершенное во дворе

Житель Свободного обвиняется в совершении убийства. По версии следствия, ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина одним ударом ножа лишил жизни 28-летнего парня.

Убийство произошло в начале июня текущего года. Как полагает следствие, обвиняемый – ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления против жизни и здоровья, – находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор многоквартирного дома. Он попросил телефон у мужчины 1991 года рождения. Хотел совершить звонок, но на телефоне не оказалось денег, что разозлило обвиняемого. Произошел конфликт. Мужчина вернулся домой, взял кухонный нож и, вернувшись во двор, ударил потерпевшего в грудь. Молодой человек скончался.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». «В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Свободненским городским прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает амурское следственное управление.