Благовещенцы продолжают терять деньги от массовой атаки телефонных мошенников

Благовещенцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. За последние дни в полиции города возбуждены уголовные дела по 12 фактам мошенничества. Во всех случаях люди были обмануты по одной схеме – им звонили якобы сотрудники банка.

Дежурная часть МО МВД России «Благовещенский» продолжает получать сообщения от граждан по фактам мошеннических действий, совершенных по одной схеме. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Уверенно называют личные данные граждан – ФИО, серию и номер паспорта, адрес места жительства. Затем убеждают людей, что их денежными средствами якобы хотят воспользоваться мошенники, поэтому нужно срочно назвать реквизиты карты. После чего потерпевшим на номер телефона приходит пароль, который злоумышленники просят им сообщить. Узнав код, они получают доступ к чужим накоплениям и переводят их на другие счета.

Если по каким-либо причинам на счетах потерпевших денежных средств не оказывается, злоумышленники перезванивают гражданам и сообщают им, что мошенники пытаются оформить и получить на их имя кредитную карту. Для предотвращения таких действий граждан убеждают получить самим эту кредитку, обналичить деньги и перевести их на электронный кошелек. Как следствие – потерпевшие лишаются переведенной суммы, кроме того, на их плечи ложатся выплаты по кредиту.

Полиция предупреждает: никогда, никому и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать данные карты; нельзя совершать манипуляций со своей картой и счетами под диктовку незнакомцев; никому нельзя сообщать код доступа из смс-сообщений; все вопросы лучше решать при личной встрече, обратившись в любые отделения банка. Полицейские просят горожан предупредить родных и близких, чтобы они не поддавались на уловки мошенников.

Если мошенникам все-таки удалось выманить данные карты и деньги оказались списаны со счета, необходимо немедленно позвонить на телефон доверия банка, номер которого написан на обратной стороне карты. Нужно срочно заблокировать все карты и счета, а также сразу же обратиться обратиться в полицию по телефонам 02 или 102 (с сотовых телефонов любых операторов).